Al 200.000 exemplaren verkocht van nieuw boek Dan Brown

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 13:05
anp141225073 1
AMSTERDAM (ANP) - Van het nieuwe boek van Dan Brown, Het ultieme geheim, zijn drie maanden na verschijning al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Het boek heeft daarmee de gouden status bereikt, heeft CPNB zondag bekendgemaakt. De boekenkoepel spreekt van een "opmerkelijk snelle bekroning".
Het ultieme geheim is het zesde boek in de beroemde Robert Langdon-thrillerreeks over een hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, die telkens in allerlei avonturen verwikkeld raakt. Het bekendste deel is De Da Vinci Code uit 2003. Drie boeken werden bovendien verfilmd met Tom Hanks in de rol van Langdon.
Het ultieme geheim staat sinds de release begin september onafgebroken in de top 5 van de Bestseller 60. "Wij zijn heel verheugd dat acht jaar na het verschijnen van de laatste thriller van Dan Brown ook zijn nieuwe thriller nog steeds zoveel lezers weet te vinden", zegt uitgever Tom Harmsen.
