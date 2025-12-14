ECONOMIE
Von der Leyen: walgelijke geweldsdaad tegen Joodse gemeenschap

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 13:07
anp141225074 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is "geschokt" door de dodelijke schietpartij in het Australische Bondi Beach. Op X sprak ze van een "walgelijke daad van geweld tegen de Joodse gemeenschap". Volgens de Australische politie gaat het om een terreuraanslag.
"Europa staat achter Australië en achter Joodse gemeenschappen overal. We zijn verenigd tegen geweld, antisemitisme en haat", aldus Von der Leyen.
EU-buitenlandchef Kaja Kallas meldde dat "deze afschuwelijke daad van geweld tegen de Joodse gemeenschap onvoorwaardelijk veroordeeld moet worden".
