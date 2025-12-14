ECONOMIE
NCAB: eerste kaarsje Chanoeka krijgt extra betekenis na aanslag

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 13:04
anp141225072 1
DEN HAAG (ANP) - De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) meldt dat zijn gedachten bij de slachtoffers van de aanslag in Sydney zijn. Daar zijn op Bondi Beach meerdere mensen doodgeschoten tijdens een chanoekaviering.
NCAB Eddo Verdoner wijst in een bericht op sociale media erop dat zondagavond het eerste kaarsje wordt aangestoken voor Chanoeka. Dat is een acht dagen durend joods feest. "In het licht van de aanslag in Australië krijgt dit extra betekenis", aldus Verdoner.
"Dit Joodse feest viert het wonder van Chanoeka en dat zelfs een klein vlammetje licht brengt in donkere tijden", schrijft de NCAB. "Moge ook dit jaar het licht de duisternis verdrijven."
