Al 55 Fransen verdronken tijdens hittegolf sinds 18 juni

In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dit zei de minister van Sport Marina Ferrari vrijdag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is.

Frankrijk worstelt met de hoge temperaturen en de politie van Parijs heeft het verboden om vrijdag na 12.00 uur op openbare plaatsen alcohol te drinken. In de avond is ook de verkoop van alcohol verboden.

Volgens premier Sébastien Lecornu is alles onder controle dankzij grote inspanningen en goede voorbereiding op de hittegolf. Wel worden er problemen in ziekenhuizen gemeld die vol raken en waar soms geen goede temperatuurregeling is.

Donderdag zijn een aantal departementen aan de westkust van de lijst van gebieden met het maximale hittealarm gehaald. Volgens weerberichten verplaatst de hitte zich naar het oosten en wordt het hittealarm in meer departementen vroeg op zaterdag ingetrokken.