Al Jazeera: mensen in Gaza optimistisch over mogelijk bestand

KHAN YOUNIS (ANP) - Gazanen hebben gevierd dat overeenstemming is bereikt over een staakt-het-vuren in het gebied, meldt Al Jazeera. De nieuwszender zond beelden uit van mensen die op straat in Khan Younis klappen en dansen en elkaar high fives geven. Journalisten hoorden ook gejuich in vluchtelingenkampen.

Journalist Hani Mahmoud vertelde vanuit Gaza hoe het nieuws over het mogelijke bestand leidt tot enig optimisme in de strook en vertrouwen dat er daadwerkelijk een doorbraak is bereikt.

Tegelijk is het leven nog steeds erg zwaar in de regio. Mensen zijn getraumatiseerd en er zijn grootschalige verwoestingen. "Zodra het stof neerdaalt zullen mensen inzien dat ze alleen staan, dat ze alles kwijt zijn, zeker zij die familie zijn verloren. Dus dat zijn de gemengde gevoelens, de gemengde boodschappen die we van mensen horen", aldus Mahmoud. Bovendien duren de aanvallen vooralsnog voort, zij het minder dan eerder.