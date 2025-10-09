ECONOMIE
CIDI: deal tussen Israël en Hamas geweldig bericht

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 7:51
AMSTERDAM (ANP) - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt het akkoord tussen Israël en Hamas een "geweldig bericht. Fijn dat Trump, en alle betrokken partijen, druk hebben gezet waardoor het er nu echt op lijkt dat deze oorlog gaat stoppen", laat directeur Naomi Mestrum weten.
De organisatie is "heel blij eindelijk lichtpunten te zien. De nog levende gijzelaars komen eindelijk snel thuis, waarschijnlijk dit weekend al (de overleden gijzelaars zal nog iets langer duren)."
Dat de gijzelaars thuiskomen, is volgens CIDI ook een enorme opluchting voor de Israëli's die hier al twee jaar op wachten. "We kunnen nu alleen maar hopen dat de rust eindelijk gaat wederkeren en er gewerkt kan worden aan herstel, opbouw in Gaza en een nieuw bestuur daar zonder Hamas. Dat deze Gaza-oorlog de laatste was en dat men eindelijk in vrede naast elkaar kan gaan leven. Hamas is een terreurorganisatie waardoor we altijd huiverig blijven voor wat nog gaat komen. Deze eerste stappen zijn in ieder geval gezet en worden vanmiddag geformaliseerd. We zien uit naar de realisatie ervan."
