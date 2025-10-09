Alle activisten rondom spoorblokkade Amsterdam nog vast

AMSTERDAM (ANP) - Alle activisten die woensdagavond deelnamen aan een blokkade van het treinverkeer op Amsterdam Centraal, zitten nog vast. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Er werden zo'n twintig mensen aangehouden bij dat protest waarmee aandacht werd gevraagd voor de situatie in Gaza.

De arrestanten, die de nacht in de cel hebben doorgebracht, werden aangehouden voor onder meer het lopen op het spoor of belediging. Een deel van hen betrad rond 19.30 uur het spoor, na een kwartier was de actie beëindigd na ingrijpen door de politie.

In samenspraak met het Openbaar Ministerie wordt bepaald wat er verder gebeurt met de aangehouden activisten. Mogelijk wordt daarover later donderdag meer bekendgemaakt.