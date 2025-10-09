ECONOMIE
China hoopt op permanent bestand in Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 10:23
BEIJING (ANP/AFP) - China hoopt zo snel mogelijk op een "permanent en alomvattend" staakt-het-vuren in Gaza, om de "humanitaire crisis te verlichten en regionale spanningen te verminderen", meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hamas en Israël zijn het eens geworden over de eerste fase van een vredesdeal. Details over dit plan zijn vooralsnog niet naar buiten gebracht. Wel melden bronnen dat na de ondertekening de nog levende gijzelaars worden vrijgelaten en dat de Israëlische krijgsmacht zich binnen 24 uur gedeeltelijk zal terugtrekken.
China zegt nog steeds voorstander te zijn van het principe dat "Palestijnen Palestina moeten besturen".
