Nederlands Palestina Komitee sceptisch over vredesplan

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlands Palestina Komitee is "zeer sceptisch" over het akkoord tussen Israël en Hamas over de eerste fase van het vredesakkoord. Daarnaast is het volgens woordvoerder Robert Soeterik "compleet onduidelijk wat er nu gaat gebeuren en in welke mate Israël zich zal terugtrekken".

"Dit akkoord is buiten de Palestijnen om getekend", zegt Soeterik. Volgens hem zijn de machtsverhoudingen zo ongelijk in Gaza dat het onmogelijk is om tot een duurzaam akkoord te komen. "Hier is het zo dat de sterkste partij haar wil oplegt. Voor de Palestijnen was het 'tekenen bij het kruisje'."