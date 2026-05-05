Alle demonstranten dodenherdenking weer op vrije voeten

AMSTERDAM (ANP) - Alle dertien demonstranten die maandagavond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer op vrije voeten. Dat meldt de politie dinsdag. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties, zo werd eerder bekendgemaakt.

Maandagavond laat meldde advocaat Willem Jebbink al dat negen demonstranten, onder wie Frank van der Linde, weer waren vrijgelaten. Ook de anderen hoefden niet de nacht door te brengen op het politiebureau.

Een deel van de demonstranten is aangehouden omdat ze weigerden naar een aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen werden aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde. Een persoon werd aangehouden omdat diegene schreeuwde tijdens de twee minuten stilte.

Het Openbaar Ministerie (OM) moet bepalen "wat voor een vervolg hieraan wordt gegeven", aldus de woordvoerster van de politie.