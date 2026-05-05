ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alle demonstranten dodenherdenking weer op vrije voeten

Samenleving
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 9:26
anp050526086 1
AMSTERDAM (ANP) - Alle dertien demonstranten die maandagavond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer op vrije voeten. Dat meldt de politie dinsdag. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties, zo werd eerder bekendgemaakt.
Maandagavond laat meldde advocaat Willem Jebbink al dat negen demonstranten, onder wie Frank van der Linde, weer waren vrijgelaten. Ook de anderen hoefden niet de nacht door te brengen op het politiebureau.
Een deel van de demonstranten is aangehouden omdat ze weigerden naar een aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen werden aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde. Een persoon werd aangehouden omdat diegene schreeuwde tijdens de twee minuten stilte.
Het Openbaar Ministerie (OM) moet bepalen "wat voor een vervolg hieraan wordt gegeven", aldus de woordvoerster van de politie.
loading

POPULAIR NIEUWS

189849544_m

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

poetin rusland is niet gek geworden1670427622

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

generated-image-14-68c10e48ec256

De lever heeft geen pijn – daarom is hij zo gevaarlijk

51d20ad9ffde64eb44e8dcefac1a3a34,1b1aa8de (1)

Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

Loading