ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oprichter Djokovic stapt uit spelersbond PTPA

Sport
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 22:05
anp040126132 1
BELGRADO (ANP) - Novak Djokovic is uit de bond voor professionele tennissers PTPA gestapt. De winnaar van 24 grandslamtoernooien heeft die beslissing genomen omdat hij zich onvoldoende kan vinden in de koers van de organisatie.
"Ik ben trots op de visie die Vasek Pospisil en ik deelden toen we de PTPA oprichtten", meldt Djokovic op X. "We wilden spelers een sterkere, onafhankelijke stem geven. Het is echter duidelijk geworden dat mijn waarden en aanpak niet langer overeenkomen met de huidige koers van de organisatie. Ik zal een bijdrage blijven leveren aan de sport op manieren die mijn principes en integriteit weerspiegelen. Voor mij is dit hoofdstuk nu afgesloten."
Djokovic en Pospisil richtten de PTPA op omdat ze ontevreden waren over het functioneren van de spelersraad van de ATP, die verantwoordelijk is voor het proftennis bij de mannen. De PTPA wilde een serieuze gesprekspartner worden naast de internationale bond ITF en de professionele bonden ATP en WTA (vrouwen).
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-507898829

Tatoeages hebben invloed op je immuunsysteem en dat begint de wetenschap nu pas te begrijpen

ANP-49906129

Waarom Daan Rot weer Daan de Launay heet

download

Trumps oorlog om Venezolaanse olie: wat staat Europa te wachten?

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

ANP-459243044

Waarom in januari de meeste mensen uit elkaar gaan

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Loading