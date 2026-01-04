Oprichter Djokovic stapt uit spelersbond PTPA

BELGRADO (ANP) - Novak Djokovic is uit de bond voor professionele tennissers PTPA gestapt. De winnaar van 24 grandslamtoernooien heeft die beslissing genomen omdat hij zich onvoldoende kan vinden in de koers van de organisatie.

"Ik ben trots op de visie die Vasek Pospisil en ik deelden toen we de PTPA oprichtten", meldt Djokovic op X. "We wilden spelers een sterkere, onafhankelijke stem geven. Het is echter duidelijk geworden dat mijn waarden en aanpak niet langer overeenkomen met de huidige koers van de organisatie. Ik zal een bijdrage blijven leveren aan de sport op manieren die mijn principes en integriteit weerspiegelen. Voor mij is dit hoofdstuk nu afgesloten."

Djokovic en Pospisil richtten de PTPA op omdat ze ontevreden waren over het functioneren van de spelersraad van de ATP, die verantwoordelijk is voor het proftennis bij de mannen. De PTPA wilde een serieuze gesprekspartner worden naast de internationale bond ITF en de professionele bonden ATP en WTA (vrouwen).