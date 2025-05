Schoof vindt protesten op 4 en 5 mei 'jammer'

WAGENINGEN (ANP) - Premier Dick Schoof vindt het "jammer" dat er op 4 en 5 mei protesten zijn geweest. Dat zei hij vlak nadat hij het bevrijdingsvuur in Wageningen had ontstoken. Het interview werd naar binnen verplaatst omdat demonstranten op afstand 'Free Palestine' scandeerden. "Ik had gehoopt dat we zowel gisteren als vandaag met wat meer waardigheid de bevrijding zouden vieren", aldus de premier.

Demonstreren is volgens de premier ieders "goed recht", maar "het is gewoon jammer". De protesten zijn veelal gericht op het kabinetsbeleid ten aanzien van Gaza. Schoof geeft aan "het niet gepast" te vinden om daar tijdens de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag aandacht voor te vragen.

Toen hij het hoofdpodium van het festival in Wageningen opkwam, werd er boegeroepen en werd er een rookbom op het podium gegooid. Eerder werd de toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans verstoord door een pro-Palestijns protest. Zondagavond op de Dam riep een persoon na de toespraak van Schoof "Schande, bloed aan de handen!" en tientallen mensen keerden hem de rug toe.