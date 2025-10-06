Alle Nederlandse activisten Flotilla vrijgelaten uit Israël

DEN HAAG (ANP) - Israël heeft alle Nederlanders vrijgelaten die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste zes activisten vliegen naar Bratislava, waar ze worden opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade.

Op maandagmiddag arriveerden de eerste vijf activisten op Schiphol. Vier hebben een Nederlands paspoort, één is Portugees maar woont in Nederland. In totaal bestond de Nederlandse delegatie aan de Global Sumud Flotilla uit 16 deelnemers. Over hoe het met het gaat met de vijf andere activisten die in Nederland wonen, zegt het ministerie niets omdat zij alleen gaan over consulaire bijstand aan mensen met een Nederlands paspoort, aldus een woordvoerder.