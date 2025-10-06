ECONOMIE
President Tsjechië tegen stoppen munitiehulp aan Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 15:25
PRAAG (ANPRTR) - De Tsjechische president keert zich tegen plannen van de beoogde nieuwe premier om een einde te maken aan een belangrijk munitiehulpproject voor Oekraïne. Die hulp is goed voor Tsjechië en van levensbelang voor Oekraïne, zegt president Petr Pavel.
Tsjechië zoekt sinds de zomer van 2024 wereldwijd naar artilleriemunitie die het Oekraïense leger structureel tekortkomt. Die levert Tsjechië, veelal op kosten van andere bondgenoten, door aan Oekraïne. De leveranciers blijven geheim. Zo kunnen ook landen meedoen die bevriend willen blijven met het Kremlin, maar wel graag granaten verkopen.
De rechtse populist Andrej Babis, die na zijn verkiezingstriomf zondag probeert een regering te vormen, wil van het initiatief af. Het zou Tsjechen te veel kosten. Dat baart bondgenoten zorgen, want de munitieaanvoer is cruciaal voor Oekraïne. De NAVO lijkt dit niet gemakkelijk te kunnen overnemen. Mogelijk moet een ander land inspringen, maar bronnen hopen ook dat Tsjechië toch doorgaat.
