Schoof wil Nederlandse onderdelen uit Russische wapens houden

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 15:20
DEN HAAG (ANP) - Dick Schoof vindt het zeer onwenselijk dat Nederlandse onderdelen in Russische wapens zitten en heeft toegezegd al het mogelijke te doen om dit te voorkomen. Dat deed de demissionair premier tijdens een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kyiv. President Volodymyr Zelensky sprak zondag Nederland en andere landen hierop aan.
In een video noemde Zelensky het "simpelweg raar" dat landen zeggen niet te weten hoe ze dit kunnen voorkomen.
Door sancties kan Rusland de onderdelen niet rechtstreeks uit landen als Nederland importeren. Maar via omwegen komen onderdelen daar toch terecht. Zo belandden miljoenen in Nederland geproduceerde microchips via tussenhandelaren in Rusland, meldde NOS in 2023 op basis van eigen onderzoek.
Met onder andere maatregelen op EU-niveau hoopt Schoof te voorkomen dat sancties worden omzeild, bijvoorbeeld door op te treden tegen hierbij betrokken bedrijven. Oekraïne en Nederland hebben volgens de premier doorlopend contact over dit probleem.
