Alleen boete voor bedrijven die regels zzp'ers met opzet negeren

DEN HAAG (ANP) - Werkgevers die verzuimen de regels tegen schijnzelfstandigheid na te komen, krijgen ook in 2026 nog geen boete. Wel wil het kabinet dat volgend jaar boetes worden opgelegd aan werkgevers en werkenden die opzettelijk de zzp-wetgeving overtreden.

Met die toezegging komt staatssecretaris Eugène Heijnen (Belastingen, BBB) deels tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om handhaving nog wat langer op pauze te houden. In 2027 krijgen ook bedrijven die 'verzuimen' te voldoen een boete, kondigt de staatssecretaris aan.

De Tweede Kamer vroeg in een motie om de huidige 'zachte' handhavingsstrategie, waarbij wel naheffingen maar geen boetes worden opgelegd, nog een paar maanden te verlengen. Dat vindt Heijnen "geen goed signaal" naar bedrijven die zich wel aan de regels houden.

Het gaat om werkgevers die zzp'ers inhuren voor werk dat ook door mensen in loondienst wordt gedaan. De Belastingdienst heeft in 2025 aangekondigd op deze slapende wetgeving te gaan handhaven.