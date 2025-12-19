ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Wawrinka kondigt einde carrière aan

Sport
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 19:09
anp191225208 1
DEN HAAG (ANP) - De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft het einde van zijn carrière aangekondigd. De drievoudig grandslamwinnaar blijft nog één jaar actief, meldt hij op social media. "Elk boek heeft een einde nodig. Het is tijd om het laatste hoofdstuk van mijn carrière als professioneel tennisser te schrijven. 2026 wordt mijn laatste jaar op de tour."
De 40-jarige Wawrinka was jarenlang een absolute wereldtopper en won zestien ATP-titels, waaronder de Australian Open (in 2014 tegen Rafael Nadal), Roland Garros (in 2015 tegen Novak Djokovic) en de US Open (in 2016 tegen Novak Djokovic).
De laatste jaren verliepen, mede door blessureleed, veel moeizamer. Momenteel is Wawrinka de nummer 157 op de wereldranglijst. Zijn laatste toernooizege dateert al van 2017, in eigen land in Genève. In 2015 won hij het tennistoernooi van Rotterdam.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2387639367

9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren

Scherm­afbeelding 2025-12-19 om 05.39.20

Femke Wiersma en Caroline van der Plas bijten eindelijk in de stront

AA1SqFiN

Als je schreeuwt in een ruzie, is er méér aan de hand

54076672_l

Droomhuis in de zon? Zo kan je pensioen tegenvallen na emigratie

75583197_m

Moet je echt elke dag schone sokken aan?

weeronline begin van meteorologische lente wordt wat winters1677648039

Van zachte temperaturen naar winterse kou: dit staat ons in de kerstvakantie te wachten

Loading