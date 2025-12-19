Tennisser Wawrinka kondigt einde carrière aan

DEN HAAG (ANP) - De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka heeft het einde van zijn carrière aangekondigd. De drievoudig grandslamwinnaar blijft nog één jaar actief, meldt hij op social media. "Elk boek heeft een einde nodig. Het is tijd om het laatste hoofdstuk van mijn carrière als professioneel tennisser te schrijven. 2026 wordt mijn laatste jaar op de tour."

De 40-jarige Wawrinka was jarenlang een absolute wereldtopper en won zestien ATP-titels, waaronder de Australian Open (in 2014 tegen Rafael Nadal), Roland Garros (in 2015 tegen Novak Djokovic) en de US Open (in 2016 tegen Novak Djokovic).

De laatste jaren verliepen, mede door blessureleed, veel moeizamer. Momenteel is Wawrinka de nummer 157 op de wereldranglijst. Zijn laatste toernooizege dateert al van 2017, in eigen land in Genève. In 2015 won hij het tennistoernooi van Rotterdam.