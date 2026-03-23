Linkse partijen behalen triomf in Parijs, Marseille en Lyon – een teleurstelling voor Le Pen.

In Parijs won de socialist Emmanuel Grégoire overtuigend van de door rechts, extreemrechts en het macronistische kamp gesteunde Rachida Dati, waardoor de linkse en ecologische koers van de hoofdstad wordt voortgezet.

In Marseille bleef Benoît Payan burgemeester dankzij een breed links front dat de extreemrechtse kandidaat Franck Allisio van het stadhuis wist te houden.

In Lyon behield de groene burgemeester Grégory Doucet nipt zijn positie, ondanks de populariteit van centrum‑rechtse uitdager Jean‑Michel Aulas.

Samen tonen deze uitslagen dat extreemrechts in de grote Franse steden nog steeds stuit op een stevige democratische “brandmuur”.