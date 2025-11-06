ECONOMIE
Koolmees vrijdag verder in setjes D66 met JA21 en VVD met GL-PvdA

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 19:16
anp061125203 1
DEN HAAG (ANP) - Verkenner Wouter Koolmees gaat vrijdag verder praten met twee duo's. Eerst komen de leiders van JA21 en D66 samen langs en later volgen de fractievoorzitters van VVD en GroenLinks-PvdA. Koolmees wil precies weten waar de verschillen tussen deze partijen zitten en daar ook iets meer "onderbouwing" bij krijgen, zei hij donderdag.
Er zijn maar weinig coalities mogelijk. D66-leider Rob Jetten wil het liefst verder praten met VVD, CDA en GroenLinks-PvdA. Hij voelt weinig voor JA21. Maar VVD-leider Dilan Yeşilgöz blijft erbij niet met GroenLinks-PvdA te willen onderhandelen en ziet het liefst een coalitie met VVD, D66, CDA en JA21.
Koolmees heeft nu met alle vijftien fractieleiders gesproken. "Ik zie dat er heel veel overeenstemming is dat we snel een stabiel landsbestuur nodig hebben. Er is ook heel veel overeenstemming over de onderwerpen asielmigratie, stikstof, energie, defensie en veiligheid. Ik zie wel dat er wat verschillen zijn in de samenstellingen die de partijen willen."
