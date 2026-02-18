ECONOMIE
Amerikaanse ambassadeur dient 'klacht' in om Belgische politicus

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 13:13
anp180226112 1
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, heeft een brief overhandigd aan de Belgische regering met daarin een "officiële klacht" over het Vlaams parlementslid Conner Rousseau. Dat deed hij toen hij dinsdag werd ontboden door de minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) om kritiek op een gerechtelijk onderzoek naar religieuze besnijdenissen in Antwerpen.
Rousseau is voorzitter van de sociaaldemocratische en tevens regeringspartij Vooruit. Hij deelde een filmpje op Instagram waarin de Amerikaanse president Donald Trump werd vergeleken met Adolf Hitler.
White schrijft over de onvrede van de Amerikaanse regering. "Totaal onredelijk en onaanvaardbaar", meldt White. "De VS roepen de Belgische regering op om de uitspraken van de heer Rousseau onmiddellijk te veroordelen."
Inreisverbod
Meerdere Belgische media melden dat een mogelijk inreisverbod wordt overwogen voor Rousseau als hij geen excuses aanbiedt. Hij weigert dat. "Het is opvallend dat freedom of speech blijkbaar enkel telt als je zegt wat de Amerikaanse ambassadeur wil horen", zei hij tegen de krant De Morgen.
De Belgische regering liet White bij zijn bezoek weten dat het niet in zijn rol hoort als diplomaat om zich te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden.
