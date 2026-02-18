Op Lesbos vrijgesproken hulpverlener legt werk neer om ziekte

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse hulpverlener Pieter Wittenberg, die onlangs op Lesbos werd vrijgesproken van onder meer mensensmokkel, stopt vanwege ziekte per direct met zijn publieke en humanitaire werkzaamheden. Dat laat de hulporganisatie Human Power weten, die met Wittenberg in contact staat en eerder ook informatie deelde over zijn rechtszaak. Volgens de organisatie heeft Wittenberg kort na zijn vrijspraak de diagnose gekregen van "een ernstige, slopende ziekte met een waarschijnlijk zeer beperkte levensverwachting".

Wittenberg en 23 andere hulpverleners werden beschuldigd van onder meer mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. De reddingswerkers hielpen op Lesbos vluchtelingen die per boot op het Griekse eiland aankwamen. Vorige maand werden ze na een jarenlang proces vrijgesproken.

Volgens Human Power hebben de langdurige juridische procedure en de publieke aandacht voor de zaak een zware wissel getrokken op Wittenberg.

Dankbaar voor steun

"Tot mijn grote spijt moet ik de inzet voor gerechtigheid voor mensen op de vlucht en voor humanitair werkers beëindigen. Niet uit overtuiging, maar omdat mijn gezondheid mij daartoe dwingt", laat hij via de organisatie weten. "Ik ben dankbaar voor de steun die mijn familie en ik in de afgelopen acht jaar hebben ontvangen. Die steun heeft ons door een moeilijke periode heen geholpen."

Wittenberg en zijn familie hopen dat media en publiek hun privacy respecteren, meldt Human Power.