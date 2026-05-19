Amerikaanse arts met ebola voor behandeling naar Duitsland

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse arts die besmet is met het ebolavirus wordt in Duitsland behandeld, meldden Amerikaanse autoriteiten. De arts werkte in de Democratische Republiek Congo (DRC) en testte zondagavond laat positief, aldus de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Vanwege kortere vliegtijden en de ervaring van Duitsland met de verzorging van ebolapatiënten wordt de besmette persoon naar Duitsland overgebracht, samen met zes contactpersonen met een hoog risico. Er is geen informatie verstrekt over hun nationaliteiten. Ook zijn er geen details bekend over de exacte behandellocatie in Duitsland.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege de ebola-uitbraak in de DRC en Oeganda. De uitbraak betreft een zeldzame variant van het virus waarvoor geen vaccin bestaat. Het risico op verspreiding in de regio wordt als hoog beschouwd.