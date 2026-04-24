Amerikaanse gezanten zaterdag naar Pakistan volgens Witte Huis

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump stuurt zijn gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zaterdag naar Pakistan voor overleg met Iran. Dat heeft het Witte Huis gemeld. Iran zou hier volgens het Witte Huis om hebben gevraagd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi is vrijdagavond op bezoek in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Pakistan bemiddelt in de oorlog die Israël en de VS 28 februari zijn begonnen met aanvallen op Iran. Eerder deze maand was er in Pakistan lang overleg tussen Iran en de VS over de mogelijke beëindiging van de strijd. Dat leverde toen niets concreets op. Vicepresident JD Vance was daarbij, maar hij gaat nu dus niet mee.

Volgens Iraanse berichten gaat Araghchi maar kort naar Islamabad en reist hij daarna naar Muscat en Moskou. Er wordt niet gemeld dat hij met Amerikanen gaat onderhandelen, maar alleen dat hij het Iraanse standpunt overbrengt aan de Pakistaanse bemiddelaars.