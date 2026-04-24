Sinner moeizaam naar derde ronde masterstoernooi Madrid

MADRID (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de derde ronde van het masterstoernooi in Madrid. De nummer 1 van de wereld had bijna 2,5 uur nodig om de Fransman Benjamin Bonzi in drie sets te verslaan: 6-7 (6) 6-1 6-4.

Sinner treft in de volgende ronde de Deense qualifier Elmer Møller. De 24-jarige Italiaan jaagt in Madrid op zijn vierde eindzege in een masterstoernooi op rij. Hij won dit jaar al de masters van Indian Wells, Miami en Monte Carlo.

In Monte Carlo versloeg hij Carlos Alcaraz in de finale. De Spanjaard meldde zich vrijdag door een polsblessure af voor Roland Garros, het grandslamtoernooi van Parijs dat hij de afgelopen twee jaar won. Sinner was vorig jaar de verliezend finalist.