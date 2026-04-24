Sinner moeizaam naar derde ronde masterstoernooi Madrid

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 20:38
MADRID (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de derde ronde van het masterstoernooi in Madrid. De nummer 1 van de wereld had bijna 2,5 uur nodig om de Fransman Benjamin Bonzi in drie sets te verslaan: 6-7 (6) 6-1 6-4.
Sinner treft in de volgende ronde de Deense qualifier Elmer Møller. De 24-jarige Italiaan jaagt in Madrid op zijn vierde eindzege in een masterstoernooi op rij. Hij won dit jaar al de masters van Indian Wells, Miami en Monte Carlo.
In Monte Carlo versloeg hij Carlos Alcaraz in de finale. De Spanjaard meldde zich vrijdag door een polsblessure af voor Roland Garros, het grandslamtoernooi van Parijs dat hij de afgelopen twee jaar won. Sinner was vorig jaar de verliezend finalist.
POPULAIR NIEUWS

Dit is de gevaarlijkste leeftijd om dik te worden

Het mirakel van Tsjernobyl: de natuur floreert

Biograaf: Donald Trump is de gevangene van zijn eigen domheid

Als je dit smerige feitje hoort over zongedroogde tomaten, heb je weinig trek meer

Dit waren de drie populairste hobby's in de Middeleeuwen

Duitse media zeggen dat bier goed is voor je hersenen, maar dat maken zij zichzelf wijs

