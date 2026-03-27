Amerikaanse Huis komt met eigen plan tegen gedeeltelijke shutdown

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 20:40
anp270326179 1
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat niet stemmen over een voorstel van de Senaat om de gedeeltelijke shutdown in het land te beëindigen. In plaats daarvan komt het met een eigen plan voor de financiering van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS).
De afgelopen weken is er onenigheid ontstaan over de financiering van de DHS, waar ook immigratiedienst ICE onder valt. Democraten willen niet dat er meer geld naar ICE toe gaat na de harde aanpak van illegale migranten in Minnesota, waarbij twee Amerikaanse staatsburgers om het leven kwamen.
De Senaat nam vrijdag een voorstel aan waarbij er nog geen geld bij komt voor ICE en een deel van de grensbewakingsdienst CBP. Dat noemde Huisvoorzitter Mike Johnson "een grap". In plaats van hierover te stemmen in het Huis van Afgevaardigden, komt Johnson met een eigen plan waarbij de financiering met twee maanden op het huidige niveau wordt verlengd. Volgens hem heeft dat de steun van president Trump. "Hij begrijpt precies wat we doen en waarom."
'Bij voorbaat kansloos'
Als een nieuw voorstel door het Huis wordt goedgekeurd, moet het nog door de Senaat heen. Dat is net twee weken met reces gegaan, waardoor de kans groot is dat de shutdown zeker nog enkele dagen zal duren. De democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, zei eerder op vrijdag dat een nieuw plan "bij voorbaat kansloos" is in de Senaat.
De gedeeltelijke shutdown zorgde voor chaos op vliegvelden. Beveiligers van transportveiligheidsdienst TSA hebben zich massaal ziek gemeld of ontslag genomen bij gebrek aan salaris.
Het Witte Huis maakte vrijdag bekend medewerkers van de TSA buiten het Congres om te zullen betalen.
628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

generated-image

ANP-536835349

anp270326043 1

AP26051649423698-1771766898

gandr-collage

