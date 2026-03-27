ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kallas spreekt Hongaarse minister aan op lekken naar Rusland

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 20:37
BRUSSEL (ANP) - De buitenlandchef van de Europese Unie, Kaja Kallas, heeft de Hongaarse minister Péter Szijjártó gebeld over de berichten dat hij informatie uit EU-vergaderingen zou hebben gelekt aan Rusland. Kallas heeft hem volgens een EU-functionaris gewezen op zijn geheimhoudingsplicht en op het belang van openhartige discussies tussen ministers, zonder dat er anderen meeluisteren.
The Washington Post schreef vorige week op basis van Europese veiligheidsbronnen dat de Hongaarse buitenlandminister Szijjártó regelmatig in de pauzes van vergaderingen belde met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Hij zou direct hebben doorgegeven wat er besproken werd en hebben overlegd welke koers er gevaren zou worden.
Szijjártó heeft het bericht afgedaan als nepnieuws. Maar in andere Europese landen werd bezorgd en verontwaardigd gereageerd. Hongarije staat bekend als het meest pro-Russische land binnen de EU en premier Viktor Orbán blokkeert en vertraagt regelmatig maatregelen tegen Rusland of voor Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading