Nog geen Kamermeerderheid tegen AOW-plan coalitie

DEN HAAG (ANP) - Er is nog geen Kamermeerderheid tegen het fel bekritiseerde plan van de coalitie om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) wilde een uitspraak van de Kamer tegen de plannen, maar dat vindt PVV-afsplitser Gidi Markuszower "prematuur". Zijn fractie telt zeven zetels. Ook de SGP is tegen.

Nu stijgt de AOW-leeftijd nog met acht maanden voor ieder extra jaar aan levensverwachting, maar dat moet vanaf 2033 gelijk opgaan. Met sociale partners is in het pensioenakkoord afgesproken dat er niets zou veranderen aan de AOW-leeftijd. Partijen zijn kwaad dat de coalitie "eenzijdig" die afspraak wil opzeggen.

D66-leider en beoogd premier Rob Jetten zei al dat als de motie van Klaver werd aangenomen, hij alsnog eerst een kabinet op het bordes wil neerzetten en met sociale partners wil praten. Pas daarna zou het eventueel intrekken van het plan aan de orde zijn.