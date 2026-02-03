ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog geen Kamermeerderheid tegen AOW-plan coalitie

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 20:30
anp030226209 1
DEN HAAG (ANP) - Er is nog geen Kamermeerderheid tegen het fel bekritiseerde plan van de coalitie om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) wilde een uitspraak van de Kamer tegen de plannen, maar dat vindt PVV-afsplitser Gidi Markuszower "prematuur". Zijn fractie telt zeven zetels. Ook de SGP is tegen.
Nu stijgt de AOW-leeftijd nog met acht maanden voor ieder extra jaar aan levensverwachting, maar dat moet vanaf 2033 gelijk opgaan. Met sociale partners is in het pensioenakkoord afgesproken dat er niets zou veranderen aan de AOW-leeftijd. Partijen zijn kwaad dat de coalitie "eenzijdig" die afspraak wil opzeggen.
D66-leider en beoogd premier Rob Jetten zei al dat als de motie van Klaver werd aangenomen, hij alsnog eerst een kabinet op het bordes wil neerzetten en met sociale partners wil praten. Pas daarna zou het eventueel intrekken van het plan aan de orde zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading