Recordzege MotoGP-racer Márquez in Grote Prijs van Duitsland

SACHSENRING (ANP) - De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft voor de dertiende keer de Grote Prijs van Duitsland gewonnen. Hij evenaart daarmee het record van de Italiaanse racelegende Giacomo Agostini, die in de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw ook dertien keer de Duitse grand prix in het WK wegrace won.

Het was de tiende zege van Márquez in de MotoGP op de Sachsenring. Zijn drie andere overwinningen waren in lichtere klassen.

De zevenvoudig wereldkampioen in de koningsklasse was soeverein op zijn Ducati. Hij startte van poleposition, wist in de hectische beginfase de leiding vast te houden en stond deze in de rest van de wedstrijd niet meer af. De Japanner Ai Ogura (Aprilia), twee weken geleden de winnaar van de TT van Assen, finishte op gepaste afstand als tweede. De Spanjaard Raúl Fernández (Aprilia) eindigde als derde.

Márquez loopt door zijn derde zege van het seizoen verder in op klassementsleider Jorge Martín, die niet verder kwam dan de vijfde plaats.