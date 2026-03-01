Amerikaanse legerleiding toont beelden van aanvallen op Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Centraal Commando van het Amerikaanse leger (CENTCOM) heeft op sociale media beelden gepubliceerd van de Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied. In een montage van 20 seconden worden foto's getoond van opstijgende gevechtsvliegtuigen, lanceringen van Tomahawk-raketten en inslagen op de grond.

"Het Iraanse regime was gewaarschuwd. CENTCOM levert nu snelle en slagvaardige actie, zoals opgedragen", luidt de tekst bij de beelden van de eerste 24 uur van 'Epic Fury', zoals de operatie is genoemd.

Op de website van CENTCOM zegt de commandant, admiraal Brad Cooper: "De president heeft daadkrachtige actie bevolen, en onze dappere soldaten, zeelieden, piloten, mariniers, gardisten en kustwachters geven daaraan gehoor."