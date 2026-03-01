Honden maken de lucht in huis ongezonder – maar het echte probleem zijn wij

We zijn dol op honden, maar geen enkel huisdier wordt zo makkelijk vrijgepleit als het gaat om gezondheid en milieu. Nu laten Zwitserse onderzoekers zien dat een grote hond in de woonkamer qua CO2- en ammoniakuitstoot ongeveer gelijkstaat aan een extra volwassene in huis. En belangrijker: honden blazen een wolk van stof, pollen en microben door het huis die ver boven onze eigen uitstoot uitkomt.​

Toch klinkt de reflex voorspelbaar: “Is een hond dan nog wel verantwoord?” Dat is een opvallend smalle vraag in een samenleving die wél moeiteloos accepteert dat we uren in slecht geventileerde kantoren, klaslokalen en sportscholen doorbrengen. De Zwitserse studie laat vooral zien hoe weinig grip we hebben op onze binnenlucht, en hoe primitief ons idee is van “schoon”: een beetje chloorgeur en een luchtreiniger, en we vinden het wel goed.

Daar komt bij dat die rommelige, door honden verrijkte microbenmix óók voordelen kan hebben, zeker voor kinderen. Diverse studies wijzen erop dat opgroeien met een hond samenhangt met minder allergieën en een robuuster immuunsysteem. Wie zijn huis reduceert tot steriele wellnessbubbel, loopt mogelijk juist gezondheidswinst mis. De vraag is dus niet of honden de lucht “vervuilen” – dat doen ze, net als wij – maar of we bereid zijn volwassen naar risico’s én voordelen te kijken.

Misschien is het eerlijker om te zeggen: een hond in huis legt bloot hoe ongezond onze binnenlucht al was. In plaats van de hond tot zondebok te bombarderen, zouden we onze energie beter steken in ventilatie, bouwkwaliteit en realistische voorlichting over binnenmilieu. Honden zijn niet de vijand van een gezond huis; ze prikken slechts het sprookje door dat onze vier muren ons automatisch beschermen.