Amerikaanse lhbti'ers vluchten voor Trump naar Nederland

Zeker tientallen, mogelijk veel meer Amerikaanse lhbti'ers zijn de afgelopen maanden naar Nederland gevlucht uit angst voor het beleid van Donald Trump . Dat blijkt uit een rondgang van het AD langs verschillende organisaties. Het aantal Amerikaanse asielaanvragen ligt dit jaar nu al hoger dan in heel 2024, bevestigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Trumps opvattingen en decreten leiden tot onrust in de Amerikaanse lhbti-gemeenschap. Organisaties zien dat de vraag vanuit de VS naar een woning in Nederland toeneemt. "Alleen al bij ons zijn recent meer dan vijftig verzoeken van lhbti'ers binnengekomen", zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van stichting Lgbt Asylum Support.

In een brandbrief aan minister van Asiel Marjolein Faber pleit Lgbt Asylum Support ervoor 'de verslechterde situatie voor transgenders te erkennen'. In een antwoord schrijft Faber dat Trumps beleid 'geen aanleiding geeft om aan te nemen dat transgenders moeten vrezen voor vervolging'.