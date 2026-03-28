Amerikaanse militairen gewond bij aanval op basis Saudi-Arabië

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 4:01
anp280326002 1
AL-KHARJ (ANP/RTR/DPA) - Bij een Iraanse aanval op luchtmachtbasis Prince Sultan in Saudi-Arabië zijn twaalf Amerikaanse militairen gewond geraakt. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, melden Amerikaanse autoriteiten.
Sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran eind februari zijn meer dan 300 Amerikaanse militairen gewond geraakt. Het overgrote deel daarvan liep minder zware verwondingen op, het Amerikaanse leger meldde vrijdag dat 273 van hen weer aan het werk zijn. Tijdens de oorlog zijn dertien Amerikaanse militairen omgekomen.
De luchtmachtbasis in Saudi-Arabië wordt ook gebruikt door het Amerikaanse leger. Volgens de Wall Street Journal raakten bij de aanval ook meerdere Amerikaanse tankvliegtuigen beschadigd.
628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

generated-image

ANP-536835349

AP26051649423698-1771766898

anp270326043 1

Mona-Lisa-oil-wood-panel-Leonardo-da

