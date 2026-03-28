Koeman: goed oefenduel tegen sterk Noorwegen

AMSTERDAM (ANP) - Bondscoach Ronald Koeman is tevreden over het niveau van de oefenwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Noorwegen (2-1). "Het was gewoon een goede wedstrijd tegen een sterk Noorwegen", zei hij in de perskamer van de Johan Cruijff ArenA. "Dat moeten we ook niet vergeten. Het is een beetje Nederlands om altijd te denken dat je hier makkelijk van moet winnen. De Noren hebben gewoon een heel sterk nationaal team en daar spelen wij een hele goede wedstrijd tegen."

"Soms hadden wij de overhand en soms waren zij even beter", zei Koeman. "Maar ik vind dat we wel verdiend hebben gewonnen. Dit is een wedstrijd waar we beter van worden. Hier kunnen we van leren. En dat moet ook want niet alles ging goed. We geven die tegentreffer te makkelijk weg" , doelde hij op de 0-1 van Andreas Schjelderup die te veel ruimte kreeg van Denzel Dumfries. Koeman verweet Ryan Gravenberch dat hij Dumfries onvoldoende hielp. "Hij deed niets."