AEX-index veert op na sussende woorden Trump over China

Economie
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 9:15
anp131025070 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index veerde maandag weer op na de zware verliesbeurt op vrijdag. De vrees voor een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten laaide eind vorige week op nadat president Donald Trump had gedreigd de importheffingen op Chinese producten fors te verhogen. Ook dreigde hij de geplande ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping af te zeggen. De Amerikaanse president reageerde daarmee op de aankondiging van strengere exportcontroles voor zeldzame aardmetalen door China.
De oplaaiende handelsstrijd tussen de twee grootste economieën ter wereld zorgde vrijdag voor zware verliezen in Europa en New York. De Amerikaanse regering gaf later echter aan open te blijven staan voor een deal met China om nieuwe handelsspanningen te sussen. Ook Trump stelde beleggers zondag gerust. "Maak je geen zorgen over China, het komt allemaal goed!", schreef hij op Truth Social.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 946,08 punten. Vrijdag zakte de index nog 1,9 procent.
