Amerikaanse vicepresident JD Vance bruncht met Netanyahu

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 12:00
anp221025145 1
JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft gebruncht met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en hun beide echtgenotes. Ze spraken over het staakt-het-vuren in de Gazastrook en hun visies voor de toekomst van dat Palestijnse gebied, dat grotendeels in puin ligt door de Israëlische luchtaanvallen van de afgelopen twee jaar.
"We staan voor een heel lastige taak", zei Vance in het bijzijn van Netanyahu tegen de pers. "We moeten Hamas ontwapenen, Gaza heropbouwen en de levens van de mensen daar beter maken. Maar we moeten er ook voor zorgen dat Hamas geen bedreiging meer is voor Israël. Dat is niet makkelijk."
Volgens de Amerikaanse vicepresident is de wederopbouw al begonnen, nadat eerder deze maand een staakt-het-vuren inging tussen Israël en Hamas. "Als je ziet wat er al gebouwd is in de laatste zeven dagen, dan denk ik dat we een geweldige weg zijn ingeslagen."
