Amerikanen sluiten aan bij avondtop over Oekraïne in Berlijn

BERLIJN (ANP/RTR/AFP) - De Amerikanen schuiven aan bij de internationale top maandagavond in Berlijn over Oekraïne. Dat maakte de gastheer, de Duitse regeringsleider Friedrich Merz, bekend. Hij noemde de kans op een echt vredesproces nu groter dan ooit sinds Rusland in 2022 een grootschalige invasie begon.

Het was al bekend dat Europese leiders en NAVO-chef Mark Rutte meedoen aan de top. De Amerikaanse delegatie met speciaal gezant Steve Witkoff en zijn begeleider Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, onderhandelde sinds zondag in de Duitse hoofdstad met een Oekraïense delegatie over de Amerikaanse voorstellen voor vrede met Rusland.

Merz noemde de door de Amerikanen beloofde "aanzienlijke" veiligheidsgaranties voor Oekraïne een belangrijke stap voorwaarts. Maar de Amerikaanse eis aan Kyiv om grondgebied op te geven vormt nog een obstakel: "Alleen het Oekraïense volk, de Amerikaanse president en de Oekraïense president, die hier zijn grondgebied verdedigt, kunnen een antwoord geven."