Partijen moeten 30 januari ook akkoord hebben over financiën

DEN HAAG (ANP) - D66, VVD en CDA moeten 30 januari ook een akkoord hebben over financiën. Dat heeft informateur Rianne Letschert gezegd nadat ze zondagavond en maandag gesprekken heeft begeleid tussen de drie partijen op landgoed De Zwaluwenberg.

Dat de "financiële plaat" ook duidelijk moet zijn, maakt de onderhandelingen volgens Letschert ingewikkelder. Budget voor het ene onderwerp kan immers ten koste gaan van een ander onderwerp. Het is dus niet zomaar mogelijk om per onderwerp losse afspraken te maken. "Het totaalplaatje, zowel inhoudelijk als financieel, moet samenkomen en pas dan is er een akkoord."

Het overleg draaide nog vooral om kennismaking en voorbereidend werk, maakte Letschert duidelijk. De partijen weten nu welke onderwerpen ze de komende dagen in meer detail willen bespreken. Voor de kerst wil de informateur "beter zicht hebben op de verschillende standpunten die er zijn, en misschien al wat van de financiële consequenties in kaart hebben".