Amerikanen vallen doelen in zuidelijk kustgebied van Iran aan

TAMPA (ANP) - De Amerikaanse strijdkrachten hebben "met succes" militaire doelen in het zuidelijke kustgebied van Iran aangevallen, inclusief Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa en Bandar Abbas. Dat maakte het militaire commando in het Midden-Oosten CENTCOM bekend op X.

De Verenigde Staten zetten "precisiemunitie" in tegen defensiesystemen, raket- en drone-installaties en maritieme installaties, aldus CENTCOM. Volgens de strijdkrachten werden de vijf uur durende aanvallen op dinsdag om 04.15 uur Nederlandse tijd afgerond.

De aanvallen werden uitgevoerd om de Iraanse strijdkrachten "hoge kosten op te leggen" en hun capaciteit te verminderen om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart in de Straat van Hormuz aan te vallen, aldus CENTCOM in een eerdere verklaring op X.

President Donald Trump heeft ook gedreigd het nucleaire complex Kolang Gaz La aan te vallen, een zwaar versterkt gebied dat naast Natanz ligt, de locatie voor de verrijking van uranium, die al eerder door de VS en Israël is gebombardeerd.