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Grote uitslaande brand in Veldhoven

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 4:23
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VELDHOVEN (ANP) - In Veldhoven woedt een grote en uitslaande brand aan de Dorpstraat, meldt de brandweer Brabant-Zuidoost op X. Eerder waren er al onder meer drie bluseenheden aanwezig om de brand te blussen. Later in de nacht van maandag op dinsdag kwamen daar nog meer voertuigen bij om de brand onder controle te krijgen, aldus de brandweer, die verspreiding van de brand probeert te voorkomen.
Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om een brand bij een bedrijf, die rond 02.00 uur uitbrak in de nacht van maandag op dinsdag.
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