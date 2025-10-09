ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IDF: voorbereiding op uitvoering Gazadeal begonnen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 8:24
anp091025085 1
TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) bereidt zich voor op de gedeeltelijke terugtrekking uit de Gazastrook. De IDF schrijft op X dat opdracht is gegeven om te beginnen met het voorbereiden op de uitvoering van de afspraken zoals die in de nacht van woensdag op donderdag zijn gemaakt in Egypte. Die moeten nog ondertekend worden.
"Na instructies van het politieke echelon en gezien de beoordeling van de bestaande situatie is de IDF begonnen met de operationele voorbereidingen in aanloop naar de implementatie van het akkoord. Onderdeel van dit proces zijn voorbereidingen en een gevechtsprotocol voor de spoedige overgang naar een spoedige aanpassing van de linies van de inzet", schrijft de IDF op X.
Volgens de eerste berichten is het de bedoeling dat de Israëlische krijgsmacht zich gedeeltelijk terugtrekt uit Gaza. "De IDF blijft aanwezig in het gebied en voorbereid op iedere operationele ontwikkeling", twittert de krijgsmacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

Loading