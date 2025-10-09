IDF: voorbereiding op uitvoering Gazadeal begonnen

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) bereidt zich voor op de gedeeltelijke terugtrekking uit de Gazastrook. De IDF schrijft op X dat opdracht is gegeven om te beginnen met het voorbereiden op de uitvoering van de afspraken zoals die in de nacht van woensdag op donderdag zijn gemaakt in Egypte. Die moeten nog ondertekend worden.

"Na instructies van het politieke echelon en gezien de beoordeling van de bestaande situatie is de IDF begonnen met de operationele voorbereidingen in aanloop naar de implementatie van het akkoord. Onderdeel van dit proces zijn voorbereidingen en een gevechtsprotocol voor de spoedige overgang naar een spoedige aanpassing van de linies van de inzet", schrijft de IDF op X.

Volgens de eerste berichten is het de bedoeling dat de Israëlische krijgsmacht zich gedeeltelijk terugtrekt uit Gaza. "De IDF blijft aanwezig in het gebied en voorbereid op iedere operationele ontwikkeling", twittert de krijgsmacht.