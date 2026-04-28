Amsterdam zamelde al 3540 kuub afval in na Koningsdag

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 10:27
anp280426068 1
AMSTERDAM (ANP) - Reinigingswerkers in Amsterdam hebben na de viering van Koningsdag tot nu toe 3540 kuub afval ingezameld. Dat is iets meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd, toen de teller op 3520 kuub stond. De gemeente zet 485 mensen in en zo'n tweehonderd voertuigen, zoals veegmachines en spoelwagens, om de hoofdstad weer netjes te krijgen.
De schoonmakers hebben de hele nacht doorgewerkt en gaan dinsdag door tot 17.30 uur. Verantwoordelijk wethouder Hester van Buren spreekt van "de grootste schoonmaak van het jaar". Ze complimenteert de reinigingsmedewerkers met hun werk. "Een groot deel van de stad is alweer netjes, terwijl we dit jaar wederom meer afval van straat hebben gehaald dan vorig jaar, 3540 kuub." De wethouder verwacht dat het nog wel een aantal dagen duurt voordat de stad weer helemaal schoon is. "Je kunt uiteraard zelf ook een handje helpen door je stoep te vegen."
POPULAIR NIEUWS

191702428 l normal none

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

243665617_m

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

175543081_m

Wat je handen en nagels verraden over je lever

164008338_m

De kinderen van 100-plussers worden ook heel oud: is hun dieet de crux?

