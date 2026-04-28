Amsterdam zamelde al 3540 kuub afval in na Koningsdag

AMSTERDAM (ANP) - Reinigingswerkers in Amsterdam hebben na de viering van Koningsdag tot nu toe 3540 kuub afval ingezameld. Dat is iets meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd, toen de teller op 3520 kuub stond. De gemeente zet 485 mensen in en zo'n tweehonderd voertuigen, zoals veegmachines en spoelwagens, om de hoofdstad weer netjes te krijgen.

De schoonmakers hebben de hele nacht doorgewerkt en gaan dinsdag door tot 17.30 uur. Verantwoordelijk wethouder Hester van Buren spreekt van "de grootste schoonmaak van het jaar". Ze complimenteert de reinigingsmedewerkers met hun werk. "Een groot deel van de stad is alweer netjes, terwijl we dit jaar wederom meer afval van straat hebben gehaald dan vorig jaar, 3540 kuub." De wethouder verwacht dat het nog wel een aantal dagen duurt voordat de stad weer helemaal schoon is. "Je kunt uiteraard zelf ook een handje helpen door je stoep te vegen."