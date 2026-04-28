Voormalige first lady Zuid-Korea krijgt in beroep 4 jaar cel

SEOUL (ANP/AFP) - De Zuid-Koreaanse zakenvrouw en voormalige first lady Kim Keon-hee is ook in hoger beroep veroordeeld voor corruptie. Eerder kreeg ze twintig maanden cel opgelegd, maar die straf is nu verhoogd naar vier jaar.

Ze zou dure cadeaus, waaronder een tas van Chanel, hebben aangenomen van de omstreden Verenigingskerk. Die beweging wordt door critici beschreven als een sekte.

Daarnaast zou ze betrokken zijn geweest bij beursmanipulatie. Eerder werd ze nog vrijgesproken van dat feit. Naast de gevangenisstraf krijgt Kim een boete van 50 miljoen won, een kleine 30.000 euro. Door de acties van Kim is het vertrouwen in de transparantie van de staat ondermijnd, zei de rechter.

Noodtoestand

De aanklagers, die vijftien jaar hadden geëist, spanden het hoger beroep aan omdat ze de straf te laag vonden. Kim deed hetzelfde, in de hoop haar naam te zuiveren.

Haar man Yoon Suk-yeol zit al langer vast voor het uitroepen van de noodtoestand in 2024, wat leidde tot politieke chaos in het land.