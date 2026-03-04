Amsterdammer opgepakt als hoofdverdachte Duitse aanslagenreeks

AMSTERDAM (ANP) - Een 20-jarige Amsterdammer is door de politie opgepakt wegens het ronselen van jongeren die op bestelling aanslagen in Duitsland hebben gepleegd. Dat meldt de Duitse politie. Het gaat om explosies bij woningen en een café in juli en augustus 2025 in de steden Frankfurt en Taunusstein.

Het onderzoek van het Duitse Openbaar Ministerie leidde dinsdag tot huiszoekingen bij een aantal appartementen in Nederland. Daarbij werd een 20-jarige inwoner van Amsterdam aangehouden. Hij is hoofdverdachte in de zaak en wordt verantwoordelijk gehouden voor het rekruteren van vijf aanslagplegers en zou twee van hen ook naar Duitsland hebben gereden ten tijde van de aanslagen. Duitsland heeft gevraagd om zijn overlevering.

Een vrouw en vier mannen van 18 tot 24 jaar worden ook verdacht van betrokkenheid bij de explosies, die onder de noemer 'geweld-als-een-dienst' werden aangeboden. De jongste persoon was op het moment van de explosies 13 jaar oud, hij wordt daarom niet als verdachte gemeld.