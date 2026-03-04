Kamer maakt geld vrij voor defibrillators in arme wijken

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer maakt extra geld vrij voor defibrillators in arme wijken. Een amendement van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie om dit te regelen, kan rekenen op steun van de coalitie, bevestigt GroenLinks-PvdA na berichtgeving door RTL Nieuws. Het gaat in eerste instantie om 500.000 euro, en later mogelijk nog eens 1 miljoen.

Via het oproepsysteem HartslagNu krijgen mensen een melding als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Met een automatische externe defibrillator oftewel een AED is de overlevingskans groter. Maar deze apparaten hangen op veel plekken niet in de buurt. Vooral in arme wijken zijn "witte vlekken", schrijven initiatiefnemers Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Mirjam Bikker (ChristenUnie).

Het geld moet helpen om meer gemeenten aan te sluiten bij HartslagNu en om defibrillators op te hangen waar die ontbreken. Een ander deel van het geld gaat naar werving van burgerhulpverleners. "Vooral in kwetsbare wijken zijn er te weinig burgerhulpverleners", aldus de twee Kamerleden.