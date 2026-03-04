Palmen ontkent dat toeslagenouders stukken bewust niet kregen

DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft niet bewust documenten over toeslagenouders achtergehouden. Dat zei Sandra Palmen, de partijloze staatssecretaris over het herstel van de toeslagenaffaire gaat, in een debat met de Tweede Kamer. "Wij houden ons aan de wet. Wij zijn maximaal transparant en leveren wat nodig is."

In een interne memo van de Dienst Toeslagen stond dat er een "werkafspraak" was om bepaalde stukken niet te delen. Dat strookt niet met de wet, stelden ambtenaren ook in het document. Trouw berichtte hier in januari over.

"Ik vind het echt, écht heel erg vervelend dat die publiciteit van één memo dit andere beeld heeft doen ontstaan", reageerde Palmen in het debat. Volgens haar was het document niet af. "Het was een discussiestuk."