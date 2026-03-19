Amsterdamse leider GroenLinks trots op verkiezingsresultaat

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse leider van GroenLinks, Zita Pels, is trots op het resultaat dat haar partij heeft behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij werd de grootste met 2 zetels winst, waardoor GroenLinks in de hoofdstad op 10 zetels uitkomt.

"GroenLinks is de grootste van Amsterdam geworden! Bedankt voor alle stemmen en het vertrouwen. Een derde van de stad heeft links gestemd. Wat zijn we trots op onze stad: hier laten we zien dat het anders kan. Wij zijn een stad van hoop en verzet", meldt Pels op Bluesky.