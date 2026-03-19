Inzameling geld voor Amerikaanse wapens Oekraïne achter op schema

BRUSSEL (ANP) - De Europese bondgenoten van Oekraïne brengen niet genoeg geld bijeen om de Amerikaanse wapens te kopen waar het land nog niet zonder kan. De inzameling voor het zogeheten PURL-inkoopprogramma ligt flink achter op schema.

De medestanders van Oekraïne legden samen tot dusver minder dan 5 miljard dollar neer voor PURL, schatten NAVO-bronnen. Het streven was om, sinds de start in augustus, iedere maand 1 miljard dollar bijeen te brengen. Daarvan zou Oekraïne onder meer de Amerikaanse Patriot-raketten kunnen kopen die het nodig heeft om de snelste Russische raketten onschadelijk te kunnen maken. In 2026 mikt de NAVO zelfs op 1,25 miljard dollar per maand, waardoor de teller inmiddels de 7 miljard voorbij zou moeten zijn.

De NAVO weigert officiële cijfers te verstrekken. De alliantie doet van meet af aan geheimzinnig over de precieze bijdragen. Bondgenoten zouden ook niet al hun toezeggingen openbaar maken. Het belangrijkste is dat de stroom Amerikaanse wapens niet stokt, klinkt het. "Verdere bijdragen zitten in de pijplijn", verzekert een NAVO-functionaris die zijn naam niet vermeld wil zien.

90 miljard doorlenen

Nederland, een handvol andere Noord-Europese landen en Canada zijn goed voor het overgrote deel van de bijdragen. Andere NAVO-landen, ook grote als Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, blijven achter. Tot groeiende ergernis in Noord-Europa.

Het plan van de Europese Unie om 90 miljard euro door te lenen aan Oekraïne zou een oplossing kunnen bieden, zeggen NAVO-diplomaten al langer. Maar Hongarije houdt dat nog tegen, en ondertussen heeft het volgens bronnen een averechts effect. Bondgenoten zeggen nu geen nieuwe PURL-bijdragen toe, omdat de EU-lening eraan zou komen.