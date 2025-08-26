ECONOMIE
Amsterdamse wethouder Moorman hoog op lijst GroenLinks-PvdA

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 8:06
anp260825047 1
DEN HAAG (ANP) - De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman is door haar partij GroenLinks-PvdA hoog op de conceptkandidatenlijst geplaatst. Zij staat als hoogste nieuwkomer op plek zes.
De naam van Moorman gaat vaak rond als mogelijke partijleider, mocht Frans Timmermans ermee stoppen. Bij de vorige verkiezingen stond zij als lijstduwer op de lijsten voor Amsterdam, Haarlem en Den Helder.
De top vijf van de lijst, opnieuw aangevoerd door Timmermans, is hetzelfde als bij vorige verkiezingen. Op de tweede plaats staat Esmah Lahlah, gevolgd door Jesse Klaver, Kati Piri en Lisa Westerveld.
Nieuwe gezichten
De top tien wordt verder aangevuld door de huidige Kamerleden Luc Stultiens (7), Habtamu de Hoop (8), Laura Bromet (9) en nieuwkomer Sjoukje van Oosterhout (10). Zij is nu werkzaam bij Milieudefensie, waar zij zich bezighoudt met rechtszaken tegen Shell.
Verderop staan huidige Kamerleden, zoals Julian Bushoff (11) en Suzanne Kröger (12), maar ook nieuwe gezichten zoals wethouder in Heemskerk Ani Zalinyan (15) of econoom Wimar Bolhuis (18).
'Sociale meerderheid'
"Met deze lijst vertegenwoordigen wij de sociale meerderheid van Nederland", schrijft Timmermans in een persverklaring. "Wat ons allemaal verbindt, is dat we geloven in solidariteit."
De leden kunnen vanaf donderdag een week lang stemmen over de definitieve samenstelling. In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, staat de partij op 25 tot 29 zetels.
