Chinese toponderhandelaar deze week in VS voor handelsoverleg

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Chinese toponderhandelaar Li Chenggang reist deze week naar Washington voor nieuwe handelsgesprekken met de Verenigde Staten. Volgens The Wall Street Journal zal hij in Washington praten met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer en andere regeringsfunctionarissen.

De twee economische grootmachten spraken eerder deze maand nog een verlenging af van een wapenstilstand in de wederzijdse handelsoorlog. Daarbij stelde president Donald Trump de hoge invoerheffingen op Chinese goederen met nog eens negentig dagen uit. De deadline voor een deal staat nu op 10 november.

In mei verlaagden China en de VS de onderlinge heffingen tijdelijk fors om de handelsspanningen te verminderen. De VS verlaagden de heffingen van 145 procent op de meeste Chinese goederen naar 30 procent. China verlaagde de heffingen van 125 procent op Amerikaanse producten naar 10 procent.