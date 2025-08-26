D66 wil dat ministers vervangen worden door ervaren bestuurders

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten wil dat de overgebleven bewindslieden in het kabinet-Schoof vervangen worden door oud-ministers en andere ervaren bestuurders. Dat bevestigt de partij na berichtgeving door verschillende kranten.

Partijloos premier Dick Schoof zou wel mogen blijven zitten van Jetten, maar hij vindt het onverstandig om de NSC-posten te laten vullen door bewindslieden van VVD en BBB. Sinds NSC vrijdagavond het kabinet heeft verlaten, steunt het kabinet nog op 32 zetels in de Tweede Kamer. "Dat is te weinig", zegt Jetten in De Telegraaf.

Hij noemt namen van oud-ministers als Jan Peter Balkenende (CDA) en zijn partijgenoot Winnie Sorgdrager. Ook oudgedienden bij bijvoorbeeld De Nederlandse Bank of de Raad van State zouden zitting kunnen nemen in een tijdelijk kabinet.

VVD en BBB kijken hoe ze de vrijgekomen NSC-posten, vijf ministers en vier staatssecretarissen, gaan opvullen. Ze willen dat woensdag rond hebben. Dan is ook het Kamerdebat over het vertrek van NSC.